Prima e seconda categoria Il Corsanico riparte da Mazzei Altri due acquisti del Salavetitia
Il Corsanico, appena promosso in Prima categoria, ha annunciato che Gabriele Mazzei continuerà a essere l’allenatore della squadra. Mazzei aveva guidato il team alla promozione dalla Seconda categoria. Nel frattempo, il Salavetitia ha effettuato due nuovi acquisti per rafforzare la rosa.
In Prima categoria il neo-promosso Corsanico riparte intanto dalla conferma (ora ufficiale) in panchina del tecnico della promozione dalla Second Gabriele Mazzei (nella foto). Messe poi anche a tacere da parte della stessa società orange collinare alcune voci che sembravano dare il centravanti Giacomo Da Prato in partenza da Corsanico: rimarrà in maglia arancione! In Seconda categoria non si ferma il mercato in entrata del Salavetitia Seravezza che dà un "caloroso benvenuto" a due giovani di prospetto: Alessio Parducci (esterno sinistro classe 2006) e Gionata Pelucchini (attaccante 2007). Intanto il Lido di Camaiore ha rinunciato al ripescaggio in Seconda categoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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Seconda categoria Il Corsanico finisce in collina. Massarosa per restare 2°. Salavetitia in via VersiliaNella seconda categoria, il team di Corsanico si ferma in collina, mentre Massarosa mantiene la posizione di seconda in classifica.
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