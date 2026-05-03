Nella seconda categoria, il team di Corsanico si ferma in collina, mentre Massarosa mantiene la posizione di seconda in classifica. La squadra di Salavetitia conclude il campionato lungo via Versilia. In questa fase finale della stagione regolare, le tre formazioni della zona versiliese hanno ormai terminato le partite ufficiali.

In Seconda categoria siamo all’epilogo della stagione regolare e le nostre tre versiliesi chiudono con questo palinsesto (fischi d’inizio alle 16): Corsanico-Gragnolese (arbitro Samuele Romoli di Livorno), Don Bosco Fossone-Massarosa (Edoardo Benvenuti di Pontedera) e Salavetitia Seravezza-Ricortola (Andrea Cerri di Pontedera) in via Versilia. Qui Corsanico (62 punti). Ormai la squadra è con la testa in vacanza e da tre settimane in pratica ha smesso anche di allenarsi dopo la matematica vittoria del campionato. Però vorrà chiudere in bellezza a “Le Colline“ facendo ancora un po’ di festa. Spazio alle seconde linee e divertimento per gli attaccanti nel 3-4-3.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Seconda categoria Il Corsanico finisce in collina. Massarosa per restare 2°. Salavetitia in via Versilia

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