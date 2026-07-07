Calcio | Seconda categoria Il Salavetitia Seravezza nelle mani di Ceragioli

Il Salavetitia Seravezza ha affidato la guida tecnica a Ceragioli. La squadra, dopo un anno in Seconda categoria, punta a migliorare la posizione in classifica. Non sono stati divulgati dettagli sui piani di gioco o sui rinforzi. La dirigenza ha confermato l’obiettivo di competere più seriamente rispetto alla stagione precedente. La squadra si prepara alle prossime partite con rinnovato entusiasmo e determinazione.

In Seconda categoria è molto ambizioso il Salavetitia Seravezza che, dopo un anno di “apprendistato“ in categoria, ora vuole fare la voce grossa. E sul mercato estivo ha già fatto un colpo importantissimo per la porta ingaggiando l’estremo difensore versiliese doc Giacomo Ceragioli (nella foto), ex numero "1" della Carrarese Giovani (con cui ha vinto l’ultimo campionato di Prima categoria salutando poi gli apuani, che tra i pali hanno puntato su Tognoni del Montignoso), del Forte dei Marmi ed in precedenza del “suo“ Pietrasanta. Giacomo Ceragioli è il primo volto nuovo verdazzurro in vista della stagione 20262027. Elemento di grande esperienza, qualità e personalità, è pronto a mettere il proprio valore al servizio della squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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