Prezzo dei carburanti benzina a 1.937 diesel a 2.084 La provincia più cara è Bolzano

Il prezzo medio della benzina è di 1,937 euro al litro, mentre il diesel costa 2,084 euro. La provincia con i prezzi più elevati è Bolzano. I dati sono aggiornati quotidianamente dalle 8.30.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.937 per la benzina, 2.084 per il diesel, 0.775 per il gpl, 1.584 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 20 luglio 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Benzina SELF 1.935 Gasolio SELF 2.072 GPL SERVITO 0.770 Metano SERVITO 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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