Prezzo dei carburanti benzina a 1.750 diesel a 2.057 La provincia più cara è Bolzano

Da quifinanza.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza aggiorna il prezzo dei carburanti nelle varie regioni italiane. Attualmente, la benzina si trova a 1,750 euro al litro mentre il diesel a 2,057 euro. La provincia con i prezzi più elevati è Bolzano, dove i costi sono superiori rispetto ad altre aree del paese. Questi dati forniscono un quadro aggiornato sulle variazioni dei prezzi di combustibile in Italia.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.750 per la benzina, 2.057 per il diesel, 0.809 per il gpl, 1.591 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 02 maggio 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Benzina SELF 1.746 Gasolio SELF 2.055 GPL SERVITO 0.795 Metano SERVITO 1.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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