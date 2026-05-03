Prezzo dei carburanti benzina a 1.758 diesel a 2.055 La provincia più cara è Bolzano

Ogni mattina alle 8.30, QuiFinanza aggiorna i dati sul prezzo dei carburanti in Italia, segnalando le variazioni giornaliere. Attualmente, il prezzo della benzina si attesta a 1,758 euro al litro, mentre il diesel costa 2,055 euro. La provincia con i prezzi più alti è Bolzano, dove i costi sono superiori alla media nazionale. Questi dati sono aggiornati quotidianamente e riguardano tutte le regioni del paese.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.758 per la benzina, 2.055 per il diesel, 0.809 per il gpl, 1.590 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 03 maggio 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Benzina SELF 1.752 Gasolio SELF 2.054 GPL SERVITO 0.795 Metano SERVITO 1.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Prezzo dei carburanti, benzina a 1.758, diesel a 2.055. La provincia più cara è Bolzano Notizie correlate Leggi anche: Prezzo dei carburanti, benzina a 1.788, diesel a 2.162. La provincia più cara è Bolzano Leggi anche: Prezzo dei carburanti, benzina a 1.781, diesel a 2.146. La provincia più cara è Bolzano Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Taglio accise, quanto salirebbe prezzo benzina e diesel senza rinnovo?; Prezzi carburanti: benzina in aumento, gasolio in calo mentre il petrolio vola ai massimi dal 2022 | Quattroruote.it; Diesel e benzina, così da oggi cambia lo sconto sulle accise; Caro carburanti, nuovo taglio delle accise modulato: ecco quanto costa fare il pieno a Roma. Prezzo dei carburanti, benzina a 1.758, diesel a 2.055. La provincia più cara è BolzanoOgni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.758 per la benzina, 2.055 per il diesel, 0.809 per il ... quifinanza.it Carburanti, cosa cambia dal 2 maggio 2026: il taglio accise resta sul diesel ma sparisce quasi del tutto sulla benzina. Quanto pagheremo alla pompaCosa cambia per i carburanti dal 2 maggio 2026: lo sconto accise sulla benzina scende a 5 centesimi (da 20), resta invariato sul diesel. Benzina verso 1,92 euro al litro. Pieno più caro di 9 euro. Pro ... lifestyleblog.it Il post su Truth: «Non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per quanto compiuto negli ultimi 47 anni» #Mondo - facebook.com facebook #Milan, le notizie top di oggi: Arriva #Fagioli Fissato il prezzo per Igort Thiago. Le ultime verso il Sassuolo #ACMilan #SempreMilan x.com