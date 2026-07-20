Il Pontedera ha annunciato la rosa per la nuova stagione, con molti giovani. Tra i nomi citati ci sono Francesco Pio Gattuso e altri calciatori, pronti a scendere in campo sotto la guida di mister Mascara. La squadra si sta componendo con elementi di diversa età, con un occhio di riguardo ai talenti emergenti. L'obiettivo è preparare una formazione competitiva per il campionato in corso.

PONTEDERA – Prende forma il nuovo Pontedera affidato a mister Mascara. Faranno parte della rosa granata i seguenti calciatori: Francesco Pio Gattuso (2005), portiere cresciuto nel settore giovanile del Crotone, nell’ultima stagione ha difeso i pali di Sanremese e Vado in serie D; Alessio Pipicella (2003), difensore prodotto del vivaio del Catanzaro, ha maturato esperienza in Serie D con Ravenna, San Luca, Locri e Sammaurese; Lucas Teixeira Ororbia (2007), attaccante brasiliano confermato dopo la passata stagione, in cui si è distinto con la Primavera e ha collezionato due presenze in serie C; Amestan Kessai (2008) attaccante francese... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Prende forma il nuovo Pontedera: tanti volti giovani per la rosa a disposizione di Mascara

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