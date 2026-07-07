L’US Città di Pontedera ha annunciato l’ingaggio di Giuseppe Mascara come nuovo allenatore e di Simone Quintieri come direttore sportivo. La società ha ufficializzato i due incarichi, segnando l’inizio di un nuovo ciclo tecnico e dirigenziale. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sui contratti o le date di inizio. La presentazione ufficiale è prevista nelle prossime settimane.

PONTEDERA – L’US Città di Pontedera inaugura il nuovo corso tecnico e dirigenziale. La società granata ha infatti ufficializzato l’arrivo di Giuseppe Mascara sulla panchina della prima squadra, affiancato dall’ingresso di Simone Quintieri nel ruolo di direttore sportivo. Mascara, che vanta un passato da calciatore di alto profilo con oltre 500 presenze e 150 reti tra i professionisti, approda a Pontedera dopo aver allenato in Serie D e sulla panchina del Novara in Serie C. Durante la presentazione odierna, intervenendo da remoto per ragioni logistiche, l’allenatore ha espresso soddisfazione per l’incarico ricevuto: “Far parte della famiglia Pontedera è un onore. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - L’US Città di Pontedera presenta il nuovo tecnico Giuseppe Mascara e il ds Simone Quintieri

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Pontedera, Simone Quintieri è il nuovo direttore sportivo: conti in regola per l’eventuale riammissione in Serie CL’US Città di Pontedera ha annunciato Simone Quintieri come nuovo direttore sportivo.

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