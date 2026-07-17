Calciomercato Roma femminile | la rosa di Piovani prende forma

Il calciomercato della Roma femminile si intensifica dopo l’uscita dell’allenatore Rossettini. La squadra sta definendo i nuovi acquisti, anche se alcune trattative non sono ancora ufficializzate. Questi movimenti permettono di delineare la rosa che guiderà la squadra nella prossima stagione sotto la guida di Gianpiero Piovani. La formazione sta lavorando per completare il roster e prepararsi ai prossimi impegni ufficiali.

Il calciomercato della Roma Femminile entra nel vivo dopo l’addio di coach Rossettini. Alcuni nomi, pur essendo ancora in attesa di ufficialità, danno un’idea su come sarà la rosa della prossima stagione per il nuovo allenatore Gianpiero Piovani. I nomi del calciomercato. Martina Piemonte, attaccante classe 1997, viene dalla Lazio e per lei sarebbe un grande ritorno dopo l’esperienza giallorossa durante la stagione 2018-2019. Dall’inizio della sua carriera ha indossato le maglie di diversi club importanti come Fiorentina, Milan e Verona, con cui ha esordito in Women’s Champions League nel 2017, e vanta un posto d’onore nella Nazionale Italiana Femminile. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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