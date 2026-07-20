Premio Internazionale Enrico Caruso Franco Moretti | Vogliamo dare ai giovani talenti un’occasione concreta senza barriere economiche

Notizia in breve

Piedimonte Matese si appresta a ospitare il Premio Internazionale “Enrico Caruso”, un concorso dedicato ai giovani talenti del canto. Durante un podcast, il direttore artistico ha spiegato che l’obiettivo è offrire un’opportunità concreta senza barriere economiche. Il premio mira a sostenere artisti emergenti e a rafforzare il legame con il grande tenore. La manifestazione vuole diventare un punto di riferimento per la lirica internazionale.