Premio Internazionale Enrico Caruso Franco Moretti | Vogliamo dare ai giovani talenti un’occasione concreta senza barriere economiche
Piedimonte Matese si appresta a ospitare il Premio Internazionale “Enrico Caruso”, un concorso dedicato ai giovani talenti del canto. Durante un podcast, il direttore artistico ha spiegato che l’obiettivo è offrire un’opportunità concreta senza barriere economiche. Il premio mira a sostenere artisti emergenti e a rafforzare il legame con il grande tenore. La manifestazione vuole diventare un punto di riferimento per la lirica internazionale.
Piedimonte Matese si prepara a diventare la capitale della lirica internazionale. Nel corso del podcast Unplugged Playlist, il direttore artistico Franco Moretti ha raccontato la nascita del Premio Internazionale “Enrico Caruso”, il legame con il grande tenore e la missione di un concorso pensato per sostenere i giovani artisti. Dal 28 al 30 agosto 2026, Piedimonte Matese, in provincia di Caserta, ospiterà la prima edizione del Premio Internazionale “Enrico Caruso”, un concorso lirico aperto a cantanti provenienti da tutto il mondo, con iscrizione gratuita e un montepremi complessivo di 14.000 euro. Ospite del podcast Unplugged Playlist, il... 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com
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Nasce il Premio Internazionale “Enrico Caruso”: a Piedimonte Matese un concorso lirico da 14.000 euro dedicato ai talenti di tutto il mondoDal 28 al 30 agosto 2026, a Piedimonte Matese si svolgerà la prima edizione del Premio Internazionale “Enrico Caruso”.
Talenti senza barriereAl teatro Arbostella si è svolto il “Live Stream Fest”, con una numerosa partecipazione di pubblico.
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