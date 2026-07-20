Dal 28 al 30 agosto 2026, a Piedimonte Matese si svolgerà la prima edizione del Premio Internazionale “Enrico Caruso”. Il concorso di canto lirico offrirà un montepremi di 14.000 euro e si terrà nell’ambito del festival “Le radici della voce”. L’evento coinvolgerà talenti provenienti da tutto il mondo e si svolgerà nel centro della cittadina in provincia di Caserta.

Piedimonte Matese si prepara a diventare il cuore della lirica internazionale. Dal 28 al 30 agosto 2026, il comune in provincia di Caserta ospiterà la prima edizione del Premio Internazionale “Enrico Caruso”, il nuovo concorso di canto lirico inserito nella V edizione del festival “Le radici della voce”. L’iniziativa nasce per rendere omaggio a Enrico Caruso, il tenore che ha rivoluzionato la storia della musica diventando il primo artista a superare il milione di dischi venduti, proprio nella terra d’origine della sua famiglia. Un concorso gratuito aperto a tutte le vocalità. Uno degli elementi che rende il Premio Internazionale “Enrico Caruso” particolarmente interessante è la sua formula inclusiva. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - Nasce il Premio Internazionale “Enrico Caruso”: a Piedimonte Matese un concorso lirico da 14.000 euro dedicato ai talenti di tutto il mondo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Piedimonte Matese, truffa con ‘spoofing’: restituiti 30mila euro alla vittimaA Piedimonte Matese, è stato recuperato e restituito a una vittima un importo di 30mila euro dopo una truffa via telefono.

Gallo Matese, la musica che rigenera il territorio: torna Woodstarz, il festival che dà voce ai talenti emergentiA Gallo Matese torna il festival Woodstarz, che offre palco ai giovani talenti musicali emergenti.

Temi più discussi: 51° Premio Internazionale della Fisarmonica; Alla musicologa Elena Murarotto il premio internazionale Imsoda 2026 dell’International Musicological Society; Foiano – Nasce il premio internazionale dedicato a James Vincent Monaco; Al cardinal Pizzaballa il Premio internazionale San Benedetto.

?174 track cyclists from 28 countries will compete in the Fiorenzuola International Grand Prix next week ?174 ciclisti su pista, provenienti da 28 nazioni, al Gran Premio Internazionale di Fiorenzuola, la prossima settimana trackpiste.com/2026/07/174-pi… x.com

A Foiano di Val Fortore nasce il Premio internazionale ‘James V. Monaco’: l’evento il 9 e 10 agostoIl Comune di Foiano di Val Fortore, in collaborazione con l’associazione culturale ArtiFrementi e l’Ecomuseo di Foiano, ha indetto il Premio internazionale James V. Monaco, che si svolgerà il 9 e 10 ... ntr24.tv

A Foiano di Val Fortore il 9 e 10 agosto il Premio internazionale James V. Monaco EventiIl Comune di Foiano di Val Fortore, in collaborazione con l’associazione culturale ArtiFrementi e l’Ecomuseo di Foiano, ha indetto il Premio internazionale James V. Monaco, che si svolgerà ... realtasannita.it

Premio Strega 2026 di r/libri (giochino domenicale xyz) reddit