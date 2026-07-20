Nasce il Premio Internazionale Enrico Caruso | a Piedimonte Matese un concorso lirico da 14.000 euro dedicato ai talenti di tutto il mondo

Da spettacolo.periodicodaily.com 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 28 al 30 agosto 2026, a Piedimonte Matese si svolgerà la prima edizione del Premio Internazionale “Enrico Caruso”. Il concorso di canto lirico offrirà un montepremi di 14.000 euro e si terrà nell’ambito del festival “Le radici della voce”. L’evento coinvolgerà talenti provenienti da tutto il mondo e si svolgerà nel centro della cittadina in provincia di Caserta.

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Piedimonte Matese si prepara a diventare il cuore della lirica internazionale. Dal 28 al 30 agosto 2026, il comune in provincia di Caserta ospiterà la prima edizione del Premio Internazionale “Enrico Caruso”, il nuovo concorso di canto lirico inserito nella V edizione del festival “Le radici della voce”. L’iniziativa nasce per rendere omaggio a Enrico Caruso, il tenore che ha rivoluzionato la storia della musica diventando il primo artista a superare il milione di dischi venduti, proprio nella terra d’origine della sua famiglia. Un concorso gratuito aperto a tutte le vocalità. Uno degli elementi che rende il Premio Internazionale “Enrico Caruso” particolarmente interessante è la sua formula inclusiva. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

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