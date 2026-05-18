talenti senza barriere

Al teatro Arbostella si è svolto il “Live Stream Fest”, con una numerosa partecipazione di pubblico. Durante l'evento sono stati presentati vari talenti, che hanno ricevuto applausi e approvazione dagli spettatori presenti. La manifestazione ha offerto momenti di intrattenimento e emozioni, coinvolgendo il pubblico in diverse esibizioni. La serata si è conclusa con riconoscimenti e applausi per i partecipanti, in un’atmosfera di entusiasmo e condivisione.

Folta partecipazione al teatro Arbostella: emozioni e applausi per il “Live Stream Fest” e per il musical “Trotula, la prima dottoressa” Folta partecipazione ed entusiasmo, ieri, sabato 16 maggio 2026, presso il Teatro Arbostella, per l’evento “”, organizzato dall’APS Musikattiva con il patrocinio del Settore Politiche Sociali del Comune di Salerno e dell’Ambito S5, nell’ambito del finanziamento PON Metroplus Città Intermedie. L’iniziativa ha registrato la presenza di circa 100 partecipanti, confermandosi un importante momento di aggregazione culturale, artistica e sociale per il territorio salernitano. L’evento si è articolato in due momenti principali, entrambi caratterizzati da grande coinvolgimento emotivo e da un forte messaggio inclusivo. 🔗 Leggi su Zon.it

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