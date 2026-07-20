Alle 20 luglio, si diffonde una preghiera serale ispirata a San Francesco, rivolta allo Spirito Santo. L’obiettivo è chiedere la grazia di seguire sempre la volontà divina e compiere ciò che piace al Signore. La preghiera sottolinea che il Signore veglia sul cammino delle persone e prepara un domani ricco di grazia. Viene invocata la presenza dello Spirito Santo affinché conceda un riposo tranquillo.

L’umile preghiera del santo Poverello d’Assisi per chiedere la grazia di compiere sempre la volontà divina e ciò che piace al Signore. Il Signore veglia sul nostro cammino e prepara per noi un domani pieno di grazia: invochiamo la presenza dello Spirito Santo perché ci conceda un riposo tranquillo. Consegniamo al Signore ogni pensiero che ha appesantito il cuore oggi. Che questa preghiera sia un atto di abbandono fiducioso, certi che nulla della nostra giornata è andato perduto ai Suoi occhi. Dio onnipotente, eterno, giusto e misericordioso, concedi a me misero di fare sempre, per grazia tua, quello che tu vuoi, e di volere sempre quel che a te piace. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 20 luglio: allo Spirito Santo con le parole di San Francesco

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Le Preghiere della Sera di oggi 06 Luglio 2026 - Memoria di Santa Maria Goretti

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