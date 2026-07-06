Preghiera della sera 6 luglio | abbandoniamoci nell’abbraccio dello Spirito Santo

Da lalucedimaria.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La preghiera della sera del 6 luglio invita i fedeli ad affidarsi allo Spirito Santo, chiedendo di ricevere virtù e carità divina. Si prega anche per ottenere guarigione dalle ferite più profonde. La preghiera mira a favorire un abbandono completo e a ricevere l’ispirazione spirituale. Non sono riportate altre indicazioni o dettagli specifici sulla pratica.

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La preghiera della sera per accogliere lo Spirito Santo nella nostra anima e infondere nei cuori le virtù e la carità divina. Preghiamolo per guarire, anche, le nostre ferite più profonde. Il Signore veglia sul nostro cammino e prepara per noi un domani pieno di grazia: invochiamo la presenza dello Spirito Santo perché ci conceda un riposo tranquillo. Consegniamo al Signore ogni pensiero che ha appesantito il cuore oggi. Che questa preghiera sia un atto di abbandono fiducioso, certi che nulla della nostra giornata è andato perduto ai Suoi occhi. Concludiamo la giornata con una piccola meditazione, con un pensiero spontaneo o con le altre preghiere che possiamo recitare prima di coricarci. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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