La preghiera allo Spirito Santo per purificare l’anima con il fuoco dell’amore divino, affinché si orienti la nostra volontà verso quella del Padre per camminare nella santità. In questo momento di raccoglimento, mettiamoci in ascolto del silenzio della sera, lasciando che ogni affanno e preoccupazione si sciolgano nella certezza assoluta di essere custoditi da mani sicure. Nel silenzio della notte, il Signore veglia sul nostro cammino e prepara per noi un domani pieno di grazia. Consegniamo al Signore ogni pensiero che ha appesantito il cuore oggi. Che questa preghiera sia un atto di abbandono fiducioso, certi che nulla della nostra giornata è andato perduto ai Suoi occhi. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 8 giugno: affidiamo l’anima allo Spirito Santo prima del riposo

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TERÇO DE HOJE - DOMINGO: MISTÉRIOS GLORIOSOS - 18 HORAS | SANTO TERÇO 07/06/2026

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