Preghiera del mattino 20 luglio | invochiamo lo Spirito Santo per liberare il cuore
Alle 7 del mattino si è svolta una preghiera collettiva, durante la quale si è invocato lo Spirito Santo. La supplica si concentrava sul ricevere il dono della sapienza e sull’allontanare il cuore dai beni materiali. La preghiera si ispirava alle parole di Sant’Agostino, con l’obiettivo di rafforzare il legame con Gesù. La cerimonia si è svolta in un luogo di culto con la partecipazione di numerosi fedeli.
La supplica del Sant’Agostino per ricevere il dono dello Spirito di sapienza e distogliere il cuore dai beni materiali: ci aiutino le sue parole ad unirci di più a Gesù. Iniziamo questo nuovo giorno alla presenza del Signore: il suo Spirito possa aiutarci in questo giorno ad alleggerire le nostre fatiche quotidiane. Vieni in me, Spirito Santo, Spirito di sapienza: donami lo sguardo e l’udito interiore, perchè non mi attacchi alle cose materiali, ma ricerchi sempre le realtà spirituali. Vieni in me, Spirito Santo, Spirito dell’amore: riversa sempre più la carità nel mio cuore. Amen. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Preghiera del Mattino LUNEDI 20 LUGLIO | Spirito Santo Guidami in Questa Nuova Settimana
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