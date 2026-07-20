Preghiera del mattino 20 luglio | invochiamo lo Spirito Santo per liberare il cuore

Notizia in breve

Alle 7 del mattino si è svolta una preghiera collettiva, durante la quale si è invocato lo Spirito Santo. La supplica si concentrava sul ricevere il dono della sapienza e sull’allontanare il cuore dai beni materiali. La preghiera si ispirava alle parole di Sant’Agostino, con l’obiettivo di rafforzare il legame con Gesù. La cerimonia si è svolta in un luogo di culto con la partecipazione di numerosi fedeli.