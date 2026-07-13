Preghiera del mattino 13 luglio | invochiamo lo Spirito Santo

Da lalucedimaria.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 13 luglio si tiene una preghiera mattutina dedicata allo Spirito Santo, con un canto rivolto a chiedere la grazia divina e l’illuminazione delle menti. La preghiera invoca lo Spirito Creatore, descritto come sorgente di acqua viva e fuoco d’amore, affinché custodisca e rinnovi i cuori dei fedeli all’inizio della giornata. L’evento si svolge come momento di devozione e richiesta di protezione spirituale.

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Il dolce canto allo Spirito Creatore per chiedere la grazia divina e illuminare le nostre menti all’inizio del giorno: Lui, sorgente di acqua viva e fuoco d’amore, custodisca e rinnovi i nostri cuori. Iniziamo questo giorno con l’aiuto e la guida del Signore: il suo Spirito possa aiutarci in questo giorno ad alleggerire le nostre fatiche quotidiane. Vieni, o Spirito creatore, visita le nostre menti, riempi della tua grazia i cuori che hai creato. Dolce consolatore, dono del Padre altissimo, acqua viva, fuoco, amore, santo crisma dell’anima. Amen. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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