Preghiera del mattino 6 luglio | invochiamo con potenza lo Spirito Santo
Il 6 luglio si prega per invocare lo Spirito Santo, chiedendo la sua potenza per la guarigione delle ferite dell’anima e del corpo. La preghiera mira a purificare i cuori e liberare le menti, rivolgendo l’attenzione alla richiesta di intervento divino. Non sono stati indicati dettagli su modalità o formulazioni specifiche della preghiera. L'invocazione si concentra sull'azione dello Spirito Santo come fonte di purificazione e liberazione.
La potente preghiera per invocare la guarigione delle piaghe profonde dell’anima e del corpo: innalziamola allo Spirito Santo affinché purifichi i cuori e liberi le menti. Iniziamo questo nuovo giorno alla presenza del Signore: il suo Spirito possa aiutarci in questo giorno ad alleggerire le nostre fatiche quotidiane. Lo Spirito Santo sia il nostro sostegno. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
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