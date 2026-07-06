Preghiera del mattino 6 luglio | invochiamo con potenza lo Spirito Santo

Notizia in breve

Il 6 luglio si prega per invocare lo Spirito Santo, chiedendo la sua potenza per la guarigione delle ferite dell’anima e del corpo. La preghiera mira a purificare i cuori e liberare le menti, rivolgendo l’attenzione alla richiesta di intervento divino. Non sono stati indicati dettagli su modalità o formulazioni specifiche della preghiera. L'invocazione si concentra sull'azione dello Spirito Santo come fonte di purificazione e liberazione.