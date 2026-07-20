La Nazionale italiana paraolimpica di Powerchair è stata bloccata questa mattina a Fiumicino, impedendo l'imbarco delle carrozzine sul volo diretto a Glasgow. Nessun passeggero è stato coinvolto, ma le carrozzine non sono state fatte salire a bordo. Le autorità stanno indagando sull’accaduto. Il ministro ha definito la situazione gravissima e ha chiesto di fare piena luce.

La Nazionale italiana Paraolimpica di Powerchair è stata bloccata stamattina a Fiumicino su un volo diretto a Glasgow. E’ stato impedito di imbarcare le carrozzine. Un fatto grave sul quale è prontamente intervenuto il ministro dello sport, Andrea Abodi, chiedendo che si faccia chiarezza sull’accaduto. Il ministro: “Fatto grave si faccia piena luce”. “È di una gravità estrema quanto accaduto questa mattina all’Aeroporto di Fiumicino agli azzurri della Nazionale italiana di Powerchair Football della Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport, che attendevano di imbarcarsi su un volo EasyJet diretto a Glasgow per consentire loro di partecipare a un torneo internazionale in previsione dei prossimi Campionati del mondo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Bloccate a Fiumicino le carrozzine della Nazionale paraolimpica di Powerchair. Abodi: “Gravissimo, fare piena luce”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Roma, il Comitato paralimpico denuncia: «Nazionale Powerchair Football bloccata a Fiumicino, non c'erano carrozzine su volo EasyJet»La Nazionale Powerchair Football è rimasta bloccata all’aeroporto di Fiumicino, Roma, perché non sono state fornite le carrozzine necessarie.

Nazionale paralimpica bloccata a Fiumicino: “Non c’erano posti per le carrozzine sul volo EasyJet”La nazionale paralimpica di Powerchair Football è stata bloccata all'aeroporto di Roma Fiumicino perché il volo EasyJet non aveva posti disponibili...

Temi più discussi: Four Seasons, a Ostuni si infiamma la protesta contro il resort targato Bill Gates: scatta la manifestazione; Fiamme vicino ai binari a Roma, treni bloccati per ore. Cancellati 30 convogli; Picchia e violenta la compagna davanti alla figlia di un anno. Arrestato in aeroporto a Fiumicino; Incidente sull’A12, tre auto coinvolte: traffico bloccato e quattro chilometri di coda.

Valeria De Rosa (@valeriaderosa) / Posts / X x.com

In Italia le 2 studentesse palestinesi della Politecnica Marche bloccate a GazaSono atterrate e sono state accolte all'aeroporto di Fiumicino a Roma le due studentesse di Gaza, di 20 e 28 anni, iscritte all'Università Politecnica delle Marche (Univpm) che, con altri studenti ... ansa.it

Atterrate a Fiumicino le due studentesse Unvpm che erano bloccate a GazaANCONA - Sono atterrate nel tardo pomeriggio di oggi all’aeroporto di Fiumicino, insieme ad altri studenti palestinesi evacuati dalla Striscia di Gaza, le due giovani universitarie iscritte ... corriereadriatico.it