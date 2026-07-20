Poste scopre le carte su Tim l' obiettivo è l' addio a Piazza Affari

Notizia in breve

Poste Italiane ha lanciato un'Offerta Pubblica di Acquisto su Tim, con termine prevista per l’11 settembre. Nel prospetto informativo, il gruppo ha rivelato i piani riguardanti il futuro dell’ex azienda di telecomunicazioni. L’obiettivo è di acquisire le quote e di procedere a un possibile ritiro dalla Borsa. La proposta è stata avviata oggi e si basa su una strategia di consolidamento nel settore delle telecomunicazioni.