Poste scopre le carte su Tim l' obiettivo è l' addio a Piazza Affari
Poste Italiane ha lanciato un'Offerta Pubblica di Acquisto su Tim, con termine prevista per l’11 settembre. Nel prospetto informativo, il gruppo ha rivelato i piani riguardanti il futuro dell’ex azienda di telecomunicazioni. L’obiettivo è di acquisire le quote e di procedere a un possibile ritiro dalla Borsa. La proposta è stata avviata oggi e si basa su una strategia di consolidamento nel settore delle telecomunicazioni.
Parte oggi l'Opas di Poste Italiane su Tim che si concluderà l'11 settembre. Il gruppo guidato da Matteo Del Fante (in foto) nel prospetto informativo ha scoperto le carte sul futuro dell'ex monopolista delle tlc. In caso di successo dell'operazione, l'obiettivo è arrivare al delisting di Telecom Italia per accelerarne l'integrazione nel nuovo perimetro industriale. L'offerente, si legge nel testo, «intende, tra l'altro, addivenire al delisting di Tim al fine di perseguire gli obiettivi di creazione di sinergie e di crescita del gruppo Poste». Una precisazione accompagnata, tuttavia, da una clausola di prudenza: «L'offerente, alla data del documento di offerta, non ha assunto alcuna decisione in merito a eventuali future operazioni straordinarie relative all'emittente». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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