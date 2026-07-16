Poste accelera su Tim Labriola al capolinea | le pillole del giorno

Poste Italiane ha aperto il periodo di adesione all’offerta su Tim, che durerà dal 20 luglio all’11 settembre. La società mira a raccogliere tutte le azioni e a far uscire Tim dalla Borsa. La decisione segue l’approvazione della Consob all’offerta. La società intende accelerare la propria presenza nel capitale di Tim, mentre l’amministratore delegato di Tim è ormai vicino all’uscita.

Dopo l’ok della Consob all’offerta su Tim, Poste anticipa i tempi e lancia il periodo di adesione dal 20 luglio all’11 settembre. Si punta a raccogliere il 100 per cento delle azioni e procedere al delisting della società dalla Borsa. L’obiettivo minimo è il 66 per cento del capitale. Asati, associazione che rappresenta una parte dei piccoli azionisti Tim e da sempre vicina all’attuale management, secondo voci maliziose su input di qualche manager interno all’ex monopolista dei telefoni ha chiesto un rialzo del prezzo dell’offerta visto il valore attuale del titolo che però riflette la sinergia che si realizzerebbe tra Tim e Poste nel momento in cui Tim diventerà un’azienda di Poste. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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