Poste cresce e alza le stime | Opas su Tim già positiva

Poste Italiane ha annunciato un aumento delle stime di crescita, sottolineando che l’operazione su Tim, con un’offerta pubblica di acquisto (OPA), risulta già positiva. L’azienda ha indicato che l’avvio del 2023 è stato favorevole e ha presentato una nuova strategia per l’operazione, che prevede la creazione del primo operatore mobile con l’obiettivo di concludere l’OPA entro settembre.

Avvio d’anno in crescita e nuove strategia per l’operazione Tim, che darà vita "al primo operatore mobile" con la conclusione dell’opas entro settembre. Il Gruppo Poste Italiane, guidato dall’ad Matteo Del Fante e dal direttore generale Giuseppe Lasco, ha chiuso il primo trimestre del 2026 con risultati record: ricavi a 3,5 miliardi, in crescita dell’8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, grazie al contributo di tutte le aree di business. L’utile netto si è attestato a 617 milioni (+3,3% sullo stesso periodo del 2025). Il risultato operativo (ebit) adjusted ha raggiunto un livello record pari a 905 milioni, con un balzo del 13,6% anno su anno.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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