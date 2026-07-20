Poste punta a Tim e chiama gli italiani | i dettagli dell’operazione

Poste Italiane ha presentato un'offerta pubblica di acquisto per acquisire il controllo totale di TIM, con un investimento di 10,8 miliardi di euro. L'operazione è stata annunciata nello stesso giorno dell'apertura dell’Offerta pubblica di acquisto. I rappresentanti dei lavoratori, attraverso la sigla sindacale Cisl, sottolineano che il successo dell'operazione dipende dalla possibilità di partecipare attivamente alla creazione del nuovo gruppo.

Poste Italiane punta al controllo totale di TIM e, nel giorno dell’apertura dell’ Opas, al centro della scena finiscono anche i lavoratori. Per la SLP Cisl, l’operazione da 10,8 miliardi di euro può trasformarsi in un vantaggio concreto per i postali, a una condizione: essere coinvolti davvero nella nascita del nuovo gruppo. Da lunedì 20 luglio gli azionisti TIM possono aderire all’offerta pubblica di acquisto e scambio lanciata da Poste, già primo socio con il 27%. La finestra resterà aperta per 40 giorni di Borsa, fino all’11 settembre: per ogni azione TIM portata in adesione sono previsti 1,67 euro in contanti e 0,218 nuove azioni Poste. Il traguardo dichiarato è il delisting di TIM da Piazza Affari. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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