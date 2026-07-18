Tim ha dato il via libera all’accordo con Poste Italiane per creare un campione nazionale nel settore delle telecomunicazioni e del risparmio. La decisione conferma l’avvio di un’operazione di aggregazione tra i due grandi gruppi, sostenuta dalla destra, e punta a rafforzare la presenza pubblica in questi settori. La partnership rappresenta un passo importante nella liberalizzazione dei servizi e nell’intervento dello Stato nel mercato.

Il via libera era prevedibile ma non scontato e segna il definito avvio dell’operazione di aggregazione societaria tra due colossi delle Tlc e del risparmio, Tim e Poste Italiane, nel segno della liberalizzazione dei servivi e del ruolo guida dello Stato. Il consiglio di amministrazione di Tim ha approvato all’unanimità l’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria promossa da Poste Italiane sulle azioni ordinarie della società. La decisione sull’Opas, si legge, è motivata “sulla congruità, dal punto di vista finanziario, del relativo corrispettivo, pari ad 1,67 euro e 0,218 azioni ordinarie Poste di nuova emissione quotate su Euronext Milan per ciascuna azione ordinaria Tim che sarà portata in adesione all’offerta”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Tim dice sì a Poste: nascerà un campione nazionale sostenuto dalla destra. Ecco le opportunità per gli italiani

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