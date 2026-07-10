Calciomercato l' Udinese punta Bondo del Milan | ecco i dettagli dell' operazione

L'Udinese ha manifestato interesse per Bondo, attaccante del Milan, e sta negoziando un trasferimento. Nel frattempo, il Milan sta ancora cercando nuovi acquisti, con voci di trattative per rinforzare la rosa con un giocatore sulla trequarti e uno sugli esterni. Le operazioni sono in fase di definizione, ma non sono stati ancora annunciati accordi ufficiali. La sessione di mercato rimane aperta e in evoluzione.

Il Milan continua a lavorare sul mercato: ci sono ancora molte voci sui possibili arrivi in casa rossonera con un possibile colpo sulla trequarti e uno sugli esterni per rinforzare la rosa di Amorim. promowebapp Occhio però anche ai giocatori che potrebbero lasciare i rossoneri in questa sessione di calciomercato: l'altro giorno, presso Casa Milan, è andato in scena un incontro tra la dirigenza rossonera e quella dell'Udinese e si sarebbe parlato anche di giocatori in uscita dal Diavolo verso la squadra friulana. Secondo il giornalista Nicolò Schira, il centrocampista Warren Bondo potrebbe piacere all'Udinese. Ecco gli aggiornamenti dal social X: "L'Udinese ha mostrato interesse per il centrocampista del Milan Warren Bondo in prestito con diritto di riscatto, che potrebbe diventare un obbligo al raggiungimento di determinate condizioni". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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