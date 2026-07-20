Da oggi è attiva l’Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio (Opas) di Poste Italiane su Tim. L’offerta prevede 835 euro e 109 azioni di Poste per ogni 500 azioni di Tim possedute. Poste mira a rilevare la quota dell’ex monopolista delle telecomunicazioni, che ha venduto la rete fisica a un fondo di investimento nel 2024. La proposta riguarda gli azionisti di Tim interessati a vendere o scambiare le loro azioni.

Inizia ufficialmente oggi 20 luglio l’ Opas, l’offerta pubblica di acquisto e scambio, di Poste Italiane per Tim. L’azienda controllata dallo Stato vuole acquistare l’ex monopolista delle telecomunicazioni, che si trova in una situazione complessa dopo aver venduto la rete fisica al fondo KKR nel 2024. Poste ha diffuso il documento dell’Opas, che prevede un’offerta mista tra denaro e azioni. Le carte spiegano anche quello che succederà a Tim nel caso in cui l’offerta andasse a buon fine, sia dal punto di vista dell’occupazione, sia dal punto di vista degli utenti. Poste ha iniziato a comprarsi Tim. Il documento d’offerta è arrivato nella... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Poste offre 835 euro e 109 titoli per ogni 500 azioni di Tim, cosa cambia per gli utenti dopo l’Opas

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