Da lunedì partirà l’offerta pubblica di scambio e di acquisto di Poste Italiane su Tim. Dopo aver ottenuto l’approvazione di Bankitalia e della Consob, l’offerta, annunciata a marzo, avrà termine l’11 settembre. La procedura si è conclusa con il via libera della Consob, ultimo passaggio prima dell’inizio dell’operazione.

Dopo l’ok di Bankitalia era l’ultimo passaggio procedurale previsto e si è concretizzato ieri con il via libera della Consob. Partirà così lunedì l’offerta pubblica di scambio e di acquisto di Poste Italiane su Tim, annunciata a marzo, che si chiuderà poi l’11 settembre. Il gruppo guidato da Matteo Del Fante ha concordato con Borsa Italiana 40 giorni di negoziazione, con regolamento previsto per il 18 settembre, salvo eventuali proroghe, e poi l’addio al listino. Anche se il vero obiettivo è la creazione della più grande piattaforma di infrastruttura connessa del Paese. Il cda del gruppo telefonico deve ancora dare il suo parere. Tim riunirà oggi i consiglieri per un’informativa e domani il cda per la valutazione della fairness opinion. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Poste, da lunedì l’opas su Tim. Dopo Bankitalia l’ok dalla Consob

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