Poste accelera su Tim | dal 20 luglio parte l’Opas dopo il via libera della Consob

Notizia in breve

Dal 20 luglio, Poste Italiane ha avviato ufficialmente l’Opas su TIM, dopo aver ottenuto l’autorizzazione dalla Consob al documento d’offerta. La fase operativa dell’offerta pubblica di acquisto e scambio è quindi iniziata, con una finestra di adesione che durerà circa due mesi. L’operazione coinvolge l’apertura delle possibilità di partecipazione per gli investitori nel periodo stabilito.