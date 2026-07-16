Poste accelera su Tim | dal 20 luglio parte l’Opas dopo il via libera della Consob
Dal 20 luglio, Poste Italiane ha avviato ufficialmente l’Opas su TIM, dopo aver ottenuto l’autorizzazione dalla Consob al documento d’offerta. La fase operativa dell’offerta pubblica di acquisto e scambio è quindi iniziata, con una finestra di adesione che durerà circa due mesi. L’operazione coinvolge l’apertura delle possibilità di partecipazione per gli investitori nel periodo stabilito.
L’offerta pubblica di acquisto e scambio di Poste Italiane su TIM entra nella fase operativa. Dopo il via libera della Consob al documento d’offerta, l’operazione può ufficialmente partire, aprendo una finestra di adesione che accompagnerà il mercato per quasi due mesi. Si tratta di uno dei passaggi più rilevanti del riassetto del settore delle telecomunicazioni italiano, destinato a incidere sugli equilibri azionari di TIM e sulla strategia di crescita del gruppo guidato da Matteo Del Fante. Consob dà il via libera all’operazione. Con l’approvazione del documento d’offerta da parte della Consob, Poste Italiane ha ottenuto l’ultimo via libera necessario per l’avvio dell’OPAS su TIM. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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