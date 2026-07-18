Opas di Poste Italiane su Tim Dai sindacati c’è l’ok al progetto

Notizia in breve

I sindacati hanno dato il loro via libera all’offerta di Poste Italiane su Tim. La proposta prevede un’offerta pubblica di acquisto, con un progetto che ha ricevuto il loro sostegno. Al momento, non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte del consiglio di amministrazione di Tim. La trattativa si concentra sulla proposta di Poste, mentre l’azienda non ha ancora commentato pubblicamente. La decisione dei sindacati riguarda principalmente l’aspetto occupazionale e strategico dell’operazione.