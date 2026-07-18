Opas di Poste Italiane su Tim Dai sindacati c’è l’ok al progetto
I sindacati hanno dato il loro via libera all’offerta di Poste Italiane su Tim. La proposta prevede un’offerta pubblica di acquisto, con un progetto che ha ricevuto il loro sostegno. Al momento, non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte del consiglio di amministrazione di Tim. La trattativa si concentra sulla proposta di Poste, mentre l’azienda non ha ancora commentato pubblicamente. La decisione dei sindacati riguarda principalmente l’aspetto occupazionale e strategico dell’operazione.
Mentre si attende un commento da parte del cde di Tim sull’offerta di Poste, dai sindacati arriva la promozione per l’operazione. "Ha un solido razionale industriale", dice il segretario generale nazionale della Fistel Cisl Alessandro Faraoni e per Riccardo Sacconi della Slc Cgil "è una delle poche operazioni di politica industriale degli ultimi anni". "Nel documento di offerta si dichiara di non prevedere modifiche sostanziali ai contratti di lavoro dei dipendenti Tim, né effetti negativi sull’occupazione, sulle condizioni di lavoro o sulla presenza territoriale – commenta ancora Faraoni –. La creazione di un grande gruppo nazionale integrato rappresenta un’opportunità importante per rafforzare la competitività del sistema Paese e sostenere la crescita di Tim nel lungo periodo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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