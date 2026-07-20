Alle 2 di ieri, tre sedicenni sono stati avvicinati e rapinati da due uomini armati di bottiglia. I due aggressori, descritti come nordafricani, hanno circondato i ragazzi e si sono impossessati di alcuni effetti personali. La polizia sta cercando i responsabili. Nessuno dei giovani ha riportato ferite. Le forze dell'ordine stanno analizzando le immagini di videosorveglianza e ascoltando testimoni.

PORTO SAN GIORGIO Erano le due del mattino di ieri quando tre ragazzi di sedici anni, in giro dopo una tranquilla serata tra amici, sono stati dapprima avvicinati e quindi rapinati da due giovani - successivamente decritti come nordafricani- armati di una bottiglia. I tre, poco più adolescenti, sono turisti, e stavano concludendo la giornata con una lunga passeggiata sul bagnasciuga per chiacchierare e godersi la spiaggia di notte. È a questo punto che è scattato l’agguato. Secondo il racconto dei ragazzi, sarebbero stati accerchiati. I rapinatori avrebbero pronunciato una frase che non lasciava adito a dubbi circa le intenzioni dei maolfattori: «Dateci i soldi che avete e non vi faremo nulla». 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Porto San Giorgio, tre 16enni accerchiati e rapinati: Polizia a caccia di due nordafricani

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Aggredito da una banda di maranza davanti alla stazione di Porto San Giorgio, paura per un 42enne: tre fermati e denunciati, ora è caccia al quarto VIDEOUn uomo di 42 anni è stato aggredito da una banda di giovani davanti alla stazione di Porto San Giorgio.

Porto San Giorgio: il porto turistico conquista la 40esima Bandiera BluIl porto turistico di Porto San Giorgio ha ottenuto la 40esima Bandiera Blu, riconoscimento assegnato sulla base di criteri ambientali e di qualità...

Argomenti più discussi: Europei: l’Italia ritrova il successo, Islanda superata 3-0; Europei U18, a Porto San Giorgio arriva la prima sconfitta dell’Italia: passa la Polonia; Gli incassi dalle multe. I dati del Fermano, guida Porto San Giorgio; Si chiude la XIX Adriatic Cup: poker per la SC Pesaro.

Europei U18: Italia quarta, la Bulgaria si prende il bronzo in tre set Gli azzurrini chiudono fuori dal podio i Campionati Europei Under 18 maschili: nella finale per il terzo posto la Bulgaria passa 3-0 a Porto San Giorgio. #pallavolo #volley #sport #volleyballit #2 x.com

Porto San Giorgio, tre 16enni accerchiati e rapinati: Polizia a caccia di due nordafricaniPORTO SAN GIORGIO Erano le due del mattino di ieri quando tre ragazzi di sedici anni, in giro dopo una tranquilla serata tra amici, sono stati dapprima avvicinati e quindi rapinati da due giovani - ... corriereadriatico.it