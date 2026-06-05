Un uomo di 42 anni è stato aggredito da una banda di giovani davanti alla stazione di Porto San Giorgio. Tre dei quattro aggressori sono stati fermati e denunciati, mentre si cerca ancora un quarto sospettato. La vittima è rimasta sanguinante a terra dopo l’attacco. Sono stati anche acquisiti dei video che potrebbero aiutare nelle indagini.

PORTO SAN GIORGIO Tre dei quattro giovani magrebini che hanno picchiato selvaggiamente un quarantaduenne lasciandolo sanguinante a terra davanti alla stazione ferroviaria sono già stati identificati e denunciati. Per il quarto, a cui la Polizia sta ancora dando la caccia, potrebbe essere questione di ore. La feroce aggressione che ha visto i maranza colpire l’uomo a calci e pugni, sarebbe figlia di una tensione che secondo gli inquirenti durava da settimane tra la figlia della vittima e uno dei quattro: l’uomo, infatti, si era recato dai giovani maranza per chiedere loro di lasciare in pace la ragazza. La riunione Anche di questo si è... 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Aggredito da una banda di maranza davanti alla stazione di Porto San Giorgio, paura per un 42enne: tre fermati e denunciati, ora è caccia al quarto VIDEO

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