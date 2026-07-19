Un pony è stato trovato nel bagagliaio di un’auto durante un viaggio in nave verso Ischia. L’animale era stipato nel vano posteriore dell’utilitaria, in uno spazio molto ristretto all’interno del garage del traghetto partito da Pozzuoli. La scoperta è stata fatta durante un controllo. Non sono stati forniti dettagli sul proprietario o su eventuali sanzioni.

Un pony costretto a viaggiare nel vano posteriore di un’automobile utilitaria, stipato in pochi metri cubi all’interno del garage di un traghetto partito da Pozzuoli per Ischia. La denuncia, corredata di fotografia, arriva dall’attivista animalista Enrico Rizzi e dal deputato Francesco Emilio Borrelli. Il viaggio “inverosimile” dell’auto, una Citroen C1 rossa, risale allo scorso 5 luglio, a documentarlo è una turista di nazionalità svizzera, cui la scena non è passata inosservata. Il caso è stato segnalato ai carabinieri di Pozzuoli, la targa è riconoscibile: di qui l’azione di Rizzi che chiede “si proceda per maltrattamento di animali nei confronti del responsabile, sia per verificare eventuali responsabilità di chi ha consentito l’imbarco senza intervenire”. 🔗 Leggi su Napoli.repubblica.it

© Napoli.repubblica.it - La denuncia: pony nel bagagliaio di un’auto durante in viaggio in nave per Ischia

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