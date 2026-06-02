Alba Parietti e il pensiero per Beatrice morta a 2 anni a Bordighera | Mostruosi non li chiamo esseri umani Possibile che nessuno se ne sia accorto?

Alba Parietti ha commentato pubblicamente la morte di una bambina di due anni avvenuta a Bordighera, definendo i responsabili “mostruosi” e chiedendo se qualcuno si sia accorto di quanto accaduto. La showgirl si è detta sorpresa che nessuno abbia denunciato le ingiustizie, sottolineando come il silenzio possa rendere complici. La vicenda ha suscitato reazioni di sdegno e richieste di chiarezza sulla vicenda.

“Mi chiedo come sia possibile che nessuno si sia accorto e abbia denunciato. Davanti alle ingiustizie il nostro silenzio ci rende complici e colpevoli”. Anche la torinese Alba Parietti ha deciso di spendere qualche parola e un pensiero rivolto alla piccola Beatrice, la bimba di appena due anni. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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