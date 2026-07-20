Pony in auto sul traghetto per Ischia la compagnia di navigazione | Se vero gravi omissioni

Notizia in breve

Un pony è stato trovato in un'auto sul traghetto diretto a Ischia. La compagnia di navigazione ha dichiarato che, se confermato, si tratta di una grave omissione. La società ha definito l’accaduto “gravissimo e vergognoso” e ha precisato che è incompatibile con i principi e le regole adottate. La vicenda è al centro di un’indagine, e la compagnia ha assicurato di aver avviato verifiche interne. Non sono stati forniti dettagli sul proprietario del veicolo coinvolto.