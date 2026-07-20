Pony in auto sul traghetto per Ischia la compagnia di navigazione | Se vero gravi omissioni
Un pony è stato trovato in un'auto sul traghetto diretto a Ischia. La compagnia di navigazione ha dichiarato che, se confermato, si tratta di una grave omissione. La società ha definito l’accaduto “gravissimo e vergognoso” e ha precisato che è incompatibile con i principi e le regole adottate. La vicenda è al centro di un’indagine, e la compagnia ha assicurato di aver avviato verifiche interne. Non sono stati forniti dettagli sul proprietario del veicolo coinvolto.
"Un fatto gravissimo e vergognoso, del tutto incompatibile con i principi, i valori e le regole della Compagnia". Così Medmar Navi interviene sulla vicenda del presunto trasporto di un pony all'interno del bagagliaio di un'autovettura imbarcata a Pozzuoli (Napoli) su un traghetto diretto a Ischia, episodio che nelle ultime ore ha suscitato forte indignazione sui social network e un ampio clamore mediatico dopo la diffusione delle immagini dell'animale durante la traversata. Francesco Emilio Borrelli (Avs), tra i primi a pubblicare il video diventato virale: "Fatto grave e inaccettabile". La compagnia di navigazione annuncia l'apertura di un'inchiesta interna. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
PONY CHIUSO NEL BAGAGLIAIO DI UN'AUTO SUL TRAGHETTO PER ISCHIA: SCOPPIA L'INDIGNAZIONE
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