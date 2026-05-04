Uomo di 71 anni trovato morto in un kayak ribaltato nel fiume

Un uomo di 71 anni è stato rinvenuto senza vita all’interno di un kayak ribaltato nel fiume di Capaccio, in provincia di Salerno. La scoperta è avvenuta questa mattina da parte di soccorritori e forze dell’ordine intervenuti sul posto. Sul luogo sono giunti anche i vigili del fuoco e il personale sanitario, che hanno verificato il decesso. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Un uomo di 71 anni è stato trovato morto all’interno di un kayak, ribaltato nelle acque del fiume a Capaccio, in provincia di Salerno. Sul posto, in via Pertini, dopo una segnalazione dei Carabinieri, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli. Le operazioni di recupero della salma sono state effettuate dalla squadra fluviale, già operativa sul posto al momento del ritrovamento. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le dinamiche dell’incidente. Probabilmente l’uomo si è ribaltato con il kayak ed è rimasto incastrato. Lavoro in nero e gravi violazioni su sicurezza: sospese due aziende. VIDEO & FOTO Benevento, buone notizie dall’Imbriani: tre recuperi per Floro.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Uomo di 71 anni trovato morto in un kayak ribaltato nel fiume Notizie correlate Kayak si ribalta nel fiume a Capaccio: uomo trovato morto in acquaDramma nel territorio di Capaccio Paestum, dove i Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli sono intervenuti per un’operazione di soccorso... Tragedia nel salernitano: corpo senza vita trovato in un kayak ribaltato nel fiumeDramma, questa mattina, a Capaccio Paestum, dove i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli sono intervenuti per un’operazione di soccorso a... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Precipita lungo il sentiero della Rocca: morto un uomo di 71 anni; Prima spara contro la palazzina di fronte, poi si uccide: tragedia in provincia di Pistoia; Furgone in manovra di retromarcia travolge una donna di 71 anni, prognosi riservata; Quarto prelievo di organi al Goretti di Latina da inizio anno: donato il fegato di una donna. Uomo di 71 anni spara verso le case e si suicida: il caso a Chiesina UzzaneseUn 71enne ha esploso tre colpi contro un edificio di fronte alla sua abitazione a Chiesina Uzzanese e successivamente si è tolto la vita in un campo vicino; non risultano feriti ... notizie.it Castellammare, muore a 71 anni: i familiari donano le corneeUn uomo di Castellammare di Stabia muore all'ospedale San Leonardo e i familiari decidono di donare le cornee. Un gesto di solidarietà che restituisce speranza a un altro paziente. Lo scorso 29 aprile ... lostrillone.tv LESLIE LIVESLEY Tra i caduti di Superga c’era un uomo che prima di quel tragico giorno di maggio era sopravvissuto a tre incidenti aerei. Era Leslie Lievesley, l’allenatore che Ferruccio Novo ed Egri Erbstein avevo voluto per costruire una squadra all’altezz - facebook.com facebook FI, l’uomo di Marina B.: “Tenetela fuori dai litigi”. La lettera del tesoriere Roscioli ai ribelli in Campania: “Così si rischia una eco mediatica e la complicità contro Tajani”. @salvini_giacomo x.com