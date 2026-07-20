Un uomo di 56 anni è stato trovato morto nel primo pomeriggio di oggi sul Monte Canto, a Pontida, accanto a un quad agricolo ribaltato. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe avvenuto durante un'operazione con il mezzo. La polizia sta indagando sulla dinamica dell’accaduto e sulle cause che hanno portato alla caduta del quad e alla morte dell’uomo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non sono riusciti a rianimare il 56enne.

Un uomo di 56 anni, Francecso Losa, è stato trovato morto nel primo pomeriggio di oggi sul Monte Canto, nel territorio di Pontida, in via Canto.Secondo le prime informazioni, il 56enne sarebbe rimasto vittima di un incidente con un quad agricolo. Il corpo è stato individuato intorno alle 14, ma l'ipotesi è che l'incidente sia avvenuto nella serata di ieri.Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso di Bergamo, il Soccorso alpino, i soccorritori del 118 e i carabinieri, ma per l'uomo non c'era ormai più nulla da fare. Il mezzo da lavoro è stato trovato ribaltato su un terreno in forte pendenza. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Pontida, 56enne trovato morto accanto a un quad agricolo ribaltato: si indaga sull'incidente

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