Pomezia aperte le iscrizioni al trasporto scolastico e al Pedibus | scadenze e come fare domanda

Notizia in breve

A Pomezia sono aperte le iscrizioni al trasporto scolastico, al Pedibus e ai servizi dedicati agli studenti con disabilità per l’anno 2026-2027. Le domande devono essere presentate entro le scadenze stabilite, seguendo le modalità indicate sul sito ufficiale del Comune. Le modalità di presentazione e i requisiti sono specificati nei bandi pubblicati online. Le iscrizioni riguardano tutti gli studenti residenti nel territorio e interessati ai servizi.