Pomezia aperte le iscrizioni al trasporto scolastico e al Pedibus | scadenze e come fare domanda
A Pomezia sono aperte le iscrizioni al trasporto scolastico, al Pedibus e ai servizi dedicati agli studenti con disabilità per l’anno 2026-2027. Le domande devono essere presentate entro le scadenze stabilite, seguendo le modalità indicate sul sito ufficiale del Comune. Le modalità di presentazione e i requisiti sono specificati nei bandi pubblicati online. Le iscrizioni riguardano tutti gli studenti residenti nel territorio e interessati ai servizi.
Pomezia, 20 luglio 2026 – A Pomezia aprono le iscrizioni ai servizi di trasporto scolastico, Pedibus e trasporto per gli alunni con disabilità per l’anno scolastico 2026-2027. Le domande potranno essere presentate dal 21 luglio al 31 agosto 2026, esclusivamente online attraverso il portale dei servizi scolastici Simeal. Per iscriversi è necessario accedere alla piattaforma Simeal del Comune di Pomezia e completare la procedura telematica entro la scadenza indicata. Sul portale comunale è inoltre possibile consultare i piani provvisori del trasporto scolastico e del Pedibus, con le indicazioni relative ai servizi previsti per il prossimo anno scolastico. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
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