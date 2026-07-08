Fiumicino trasporto scolastico 2026 2027 | iscrizioni aperte come fare domanda

Fiumicino, 8 luglio 2026 – Dal 9 al 27 luglio 2026 saranno aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 20262027 nel Comune di Fiumicino. L’avvio del servizio è previsto per il 16 settembre 2026, compatibilmente con la definizione degli orari di ingresso e uscita da parte degli istituti scolastici. Tutti i cittadini interessati a usufruire del servizio dovranno presentare apposita domanda di iscrizione. L’istanza dovrà essere compilata da uno dei genitori, o da chi esercita la responsabilità genitoriale, e inoltrata esclusivamente in modalità online. La domanda potrà essere presentata dal 9 luglio al 27 luglio 2026, accedendo all’apposita sezione del portale istituzionale del Comune di Fiumicino. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Al via le iscrizioni per il trasporto scolastico 2026-2027 a Bari: come effettuarle (online e non solo)Il Comune di Bari ha aperto le iscrizioni per il servizio di trasporto scolastico per l’anno 2026-2027.

Al via le iscrizioni per il trasporto scolastico a Bari: come presentare la domanda e quando pagareIl Comune di Bari ha aperto le iscrizioni per il servizio di trasporto scolastico per l’anno 2026-2027.

Argomenti più discussi: Scioperi, manifestazioni e proteste in programma a luglio: calendario e date; Trasporti, luglio di fuoco per Fiumicino: treni cancellati, corse Cotral eliminate e silenzio sul futuro del TPL locale; Sciopero degli aerei: quali sono le fasce di garanzia e i voli garantiti il 5 luglio; Lavori sulla rete ferroviaria: modifiche e stop al Leonardo Express tra Roma e Fiumicino.

Trasporto scolastico: 100 milioni per l'equitàIl Fondo speciale per l'equità dei servizi destina 100 milioni di euro per il 2026, permettendo ai comuni di potenziare il trasporto scolastico per studenti con disabilità, riducendo squilibri economi ... italiaoggi.it