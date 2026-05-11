Al via le iscrizioni per il trasporto scolastico a Bari | come presentare la domanda e quando pagare

Il Comune di Bari ha aperto le iscrizioni per il servizio di trasporto scolastico per l’anno 2026-2027. Le modalità di presentazione della domanda e le scadenze per il pagamento sono state rese note dall’ente. La procedura riguarda gli studenti iscritti alle scuole della città e si svolge seguendo le indicazioni ufficiali pubblicate dall’amministrazione comunale. Le domande devono essere presentate entro le date stabilite per poter usufruire del servizio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il Comune di Bari ha avviato le procedure per le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico relativo all'annualità 2026-2027. La procedura prevede la possibilità di effettuare le uscrizioni da parte di mamme, papà e di coloro che hanno la responsabilità genitoriale dei bambini.Come effettuare.🔗 Leggi su Baritoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Trasporto scolastico: al via le iscrizioni e le tariffe non cambianoIl Comune di Verona annuncia l'apertura dei termini per accedere al servizio di trasporto scolastico relativo all'anno 20262027, confermando... Trasporto scolastico, partono le iscrizioni per il nuovo annoTempo di lettura: 3 minutiIl Comune di Avellino comunica che a decorrere dal 14 aprile 2026, sono aperte le iscrizioni al Servizio Trasporto... Argomenti più discussi: Asili nido comunali: 266 posti disponibili, al via le iscrizioni. Quando e come presentare la domanda; Luci sul territorio, al via le iscrizioni per il concorso fotografico sulle bellezze della Marmilla: primo premio 1000 euro; Scuola, al via le iscrizioni: mense, trasporto e pre-scuola per il nuovo anno; Al via i Campi Giovani 2026. Aperto il bando per 366 ragazzi in tutta Italia. Per tutti gli #IMPRENDITORI di #BARI e dintorni: giovedì 7 maggio h18 ??????? ?'??????? ad Altamura: 2 ore per capire come gestire l'azienda in maniera scientifica (iscrizioni #gratis su patenteimpresa.it/evento-in-aula…) x.com L'Italic Diplomacy sta aprendo le iscrizioni! È una mappa per 9 giocatori ambientata nell'Italia medievale nel 1400. Se sei interessato, unisciti e combatti! https://discord.gg/MgufX8nzp7 reddit Al via le iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027: come funzionano e tutto quello che c’è da sapereSi aprono le iscrizioni per l’anno scolastico 2026/27 alle prime classi di tutti i cicli d’istruzione: scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado. Studenti e famiglie ... blitzquotidiano.it