Scalia Sciacca Volley riparte da Maurizio Lopis | sarà lui il nuovo allenatore in Serie B
La squadra di pallavolo di Sciacca annuncia il cambio di allenatore per la prossima stagione di Serie B. Dopo aver deciso di affidarsi a una nuova guida tecnica, la società ha scelto di nominare Maurizio Lopis come nuovo allenatore della prima squadra maschile. Lopis, originario di Catania, si prepara a dirigere la squadra nei prossimi incontri del campionato, che prenderà il via a breve. La società ha comunicato ufficialmente questa decisione attraverso i canali istituzionali.
La Scalia Sciacca Volley riparte da Maurizio Lopis. Sarà il tecnico catanese a guidare la prima squadra maschile nel prossimo campionato di Serie B. La società ha ufficializzato l’arrivo del nuovo allenatore che raccoglie il testimone di Tani Frinzi Russo, ringraziato dal club per il lavoro. 🔗 Leggi su Today.it
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