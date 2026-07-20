Polizia speronata in A4 dall’auto di una banda di nomadi volante distrutta

Un’auto di una banda di nomadi ha speronato una volante della Polizia sulla A4, causando la distruzione del veicolo di servizio. Durante l’inseguimento, le vetture hanno raggiunto i 200 kmh. La volante è finita in un fosso e due agenti sono stati ricoverati in ospedale. La banda ha proseguito la fuga, lasciando il mezzo danneggiato e senza arresti.

Un inseguimento da film, sul filo dei duecento chilometri orari lungo il nastro d’asfalto dell’autostrada A4, terminato con una volante della Polizia Stradale distrutta in un fosso e due agenti finiti all’ospedale. È il bilancio drammatico di una domenica di terrore, che ha visto come teatro il tratto autostradale compreso tra le province di Treviso e la Città metropolitana di Venezia. A scatenare l’inferno una banda di nomadi professionisti del crimine, sospettata di aver messo a segno decine di colpi ai danni di negozi e abitazioni private in tutto il Nordest, tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Da tempo, gli uomini della Polizia Stradale di San Donà di Piave erano sulle tracce dei malviventi, analizzando passaggi e modus operandi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Cerignola, non si ferma allalt: folle inseguimento in città, volante della Polizia sul marciapiede

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