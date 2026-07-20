Due agenti sono stati feriti e trasportati in ospedale dopo un inseguimento sulla A4, terminato con una volante finita in un fosso. L’incidente è avvenuto mentre un’auto, condotta da membri di una banda di nomadi, ha speronato la vettura della polizia. Durante la corsa, il veicolo della polizia ha raggiunto i 200 kmh prima di essere distrutto nel fosso. Non ci sono state altre persone ferite o coinvolte.

VENEZIA - Un inseguimento da film, sul filo dei duecento chilometri orari lungo il nastro d’asfalto dell’autostrada A4, terminato con una volante della Polizia Stradale distrutta in un fosso e due agenti finiti all’ospedale. È il bilancio drammatico di una domenica di terrore, che ha visto come teatro il tratto autostradale compreso tra le province di Treviso e la Città metropolitana di Venezia. A scatenare l’inferno una banda di nomadi professionisti del crimine, sospettata di aver messo a segno decine di colpi ai danni di negozi e abitazioni private in tutto il Nordest, tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Da tempo, gli uomini della Polizia Stradale di San Donà di Piave erano sulle tracce dei malviventi, analizzando passaggi e modus operandi. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Polizia speronata in A4 dall'auto di una banda di nomadi, Volante distrutta nel fosso dopo l'inseguimento a 200 all'ora: due agenti feriti

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