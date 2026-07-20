Nella giornata di domenica 20 luglio, un inseguimento sull'autostrada A4 ha coinvolto una banda di nomadi che ha speronato un'auto della polizia, provocando il danneggiamento totale della vettura. Due agenti sono rimasti feriti e portati in ospedale, mentre i sospetti sono riusciti a scappare. La volante è rimasta distrutta nel tentativo di bloccare il veicolo in fuga. Nessuna altra informazione sui responsabili è stata fornita.

Due agenti di polizia vivi per miracolo e una volante completamente distrutta. Questo il bilancio del pericoloso inseguimento che si è verificato ieri – domenica 20 luglio – lungo un tratto dell'autostrada A4. Il fatto è avvenuto nel tratto che collega Treviso e Venezia, precisamente tra i caselli di Meolo-Roncade e Noventa-San Donà. Stando a quanto riferito, gli agenti erano da tempo sulle tracce di una banda criminale, un gruppo di nomadi che da tempo stava mettendo a segno dei colpi ai danni di abitazioni e di esercizi commerciali. Il gruppo agiva nell'area del Nordest Italia. Nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle 14.30, i poliziotti hanno avvistato una Volkswagen Passat scura, che era stata loro segnalata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Inseguimento sulla A4, banda di nomadi sperona la polizia e distrugge la volante: due poliziotti feriti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Polizia speronata in A4 dall'auto di una banda di nomadi, Volante distrutta nel fosso dopo l'inseguimento a 200 all'ora: due agenti feritiDue agenti sono stati feriti e trasportati in ospedale dopo un inseguimento sulla A4, terminato con una volante finita in un fosso.

Sperona una volante della polizia dopo il furto: folle inseguimento nella notteDurante la notte, un veicolo ha speronato una volante della polizia durante un inseguimento.

Temi più discussi: Polizia speronata in A4 dall'auto di una banda di nomadi, Volante distrutta nel fosso dopo l'inseguimento a 200 all'ora: due agenti feriti; Fuga a 200 all'ora sulla A4, speronata una volante della Stradale: due agenti feriti; Mare, rincari per gli stabilimenti balneari: prezzi in aumento del 24% in cinque anni VIDEO; Riciclò i proventi di Maniero, sequestrati beni per 2 milioni di euro tra Rolex, auto di lusso e immobili VIDEO.

Fuga a 200 all’ora sulla A4: banda sperona la Polizia, volante distrutta nel fosso e due agenti feriti. Ricercata una Passat. #Veneto #Venezia #Cronaca #Inevidenza x.com

Inseguimento ad alta velocità sull'A4: banda fa schiantare l'auto della Polstrada, due agenti in ospedale dopo violento impattoUn inseguimento da film, sul filo dei duecento chilometri orari lungo il nastro d’asfalto dell’autostrada A4, terminato con una volante ... msn.com

Inseguimento sulla A4, banda di nomadi sperona la polizia e distrugge la volante: due poliziotti feritiFollia a 200 km/h sull'autostrada, l'inseguimento si è concluso con una volante della polizia andata distrutta. Ecco che cosa è successo ... ilgiornale.it