Inseguimento da film e auto dei carabinieri speronata presa la banda degli hotel di lusso

Tre uomini sono stati fermati dai carabinieri dopo un inseguimento che si è concluso con una speronamento al casello di Varna, sull’A22. I sospetti sono legati a una serie di furti avvenuti negli hotel di lusso dell’Alto Adige. Durante la fuga, i tre hanno tentato di scappare sulla strada ad alta velocità, ma sono stati intercettati e arrestati dalle forze dell’ordine.