Inseguimento da film e auto dei carabinieri speronata presa la banda degli hotel di lusso
Tre uomini sono stati fermati dai carabinieri dopo un inseguimento che si è concluso con una speronamento al casello di Varna, sull’A22. I sospetti sono legati a una serie di furti avvenuti negli hotel di lusso dell’Alto Adige. Durante la fuga, i tre hanno tentato di scappare sulla strada ad alta velocità, ma sono stati intercettati e arrestati dalle forze dell’ordine.
Tre uomini accusati di aver messo a segno una serie di furti negli hotel di lusso dell’Alto Adige sono stati arrestati dai carabinieri dopo aver speronato una pattuglia al casello di Varna, nel tentativo di fuggire sull’A22. Due militari sono rimasti feriti durante le operazioni di blocco e.🔗 Leggi su Trentotoday.it
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