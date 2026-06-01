Le immagini del furto e della volante speronata e distrutta nell' inseguimento | VIDEO

Un uomo di 29 anni ha fatto irruzione in un bar, arraffando il denaro della cassa e sradicando con un flessibile la macchinetta porta-monete. Poco dopo, è iniziato un inseguimento con la polizia, durante il quale il veicolo dell’uomo è stato speronato e distrutto. Le immagini mostrano l’intera scena, con la volante coinvolta nell’incidente e il tentativo di bloccare il soggetto. L’episodio si è protratto per circa venti minuti.

Venti minuti in cui è successo di tutto: il 29enne che fa irruzione nel bar, prende il fondo cassa e sradica con un flessibile la macchinetta porta-monete dal muro. La fuga a bordo del furgone (anche quello rubato) e l'inseguimento con la polizia su via Stendhal, dove l'uomo, pur di riuscire a. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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