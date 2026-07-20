Polizia maxi operazione contro la criminalità giovanile | 539 arresti in tutta Italia 2 a Bergamo

La Polizia di Stato ha eseguito un’operazione in 44 province italiane, portando all’arresto di 539 persone. Tra queste, due sono state fermate a Bergamo. L’azione ha coinvolto numerosi agenti e ha portato alla perquisizione di diverse abitazioni e locali. L’obiettivo era colpire gruppi di giovani coinvolti in attività criminali. Nessuna altra informazione sulle modalità o i reati specifici.

La Polizia di Stato ha concluso una vasta operazione di polizia giudiziaria, che ha interessato 44 province, per contrastare la criminalità giovanile. L’attività, coordinata dal Servizio Centrale Operativo, si è concentrata sui giovani dediti, in gruppo o singolarmente, a reati contro la persona, il patrimonio o in materia di stupefacenti e di armi nonché a comportamenti illeciti che sfociano anche in forme di discriminazione e odio. Le condotte prevalenti, anche pubblicizzate nel web dagli stessi autori, sono riconducibili a delitti di lesioni, rissa, danneggiamento, estorsione, furto, rapina, spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope, detenzione illegale di armi e strumenti atti ad offendere. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Criminalità giovanile, maxi blitz della Polizia in 44 province, 539 arresti

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Maxi operazione contro la criminalità giovanile: 539 arrestiUna vasta operazione della polizia ha portato all’arresto di 539 persone, tra cui 47 minorenni, in 44 province italiane.

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