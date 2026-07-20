Maxi operazione contro la criminalità giovanile 539 arresti
Una vasta operazione della polizia ha coinvolto 44 province italiane contro la criminalità giovanile. Sono stati effettuati 539 arresti, di cui 47 minorenni, e 954 denunce. Sono stati sequestrati circa 703 chili di stupefacenti e controllati 1182 immobili. L’intervento ha visto impegnate numerose forze dell’ordine e ha riguardato vari aspetti delle attività illecite legate ai giovani.
Tempo di lettura: 2 minuti Maxi operazione della polizia di contrasto alla criminalità giovanile in 44 province italiane. Sono 539 gli arrestati (di cui 47 minorenni), 954 i denunciati, 703 chili di stupefacenti sequestrati, 1182 gli immobili controllati. Sequestrati circa 300mila euro in contanti, 49 armi da fuoco e 87 armi. Individuati 973 profili social inneggianti all’odio e alla violenza. Quasi 190mila le persone controllate nelle zone di spaccio e della movida. L’attività è stata coordinata dal Servizio Centrale Operativo. L’attività dei poliziotti delle Squadre Mobili, con il supporto di equipaggi del Reparto Prevenzione crimine e di altri uffici della Polizia di Stato, ha consentito di controllare, soprattutto in aree di spaccio e della movida, circa 188mila persone, di cui oltre 19mila minorenni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Criminalità giovanile, maxi blitz della Polizia in 44 province, 539 arresti
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Maxi operazione contro la criminalità giovanile: 539 arrestiUna vasta operazione della polizia ha portato all’arresto di 539 persone, tra cui 47 minorenni, in 44 province italiane.
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