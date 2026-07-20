Maxi operazione contro la criminalità giovanile 539 arresti 

Notizia in breve

Una vasta operazione della polizia ha coinvolto 44 province italiane contro la criminalità giovanile. Sono stati effettuati 539 arresti, di cui 47 minorenni, e 954 denunce. Sono stati sequestrati circa 703 chili di stupefacenti e controllati 1182 immobili. L’intervento ha visto impegnate numerose forze dell’ordine e ha riguardato vari aspetti delle attività illecite legate ai giovani.