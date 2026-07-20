Maxi operazione contro la criminalità giovanile | 539 arresti

Una vasta operazione della polizia ha portato all’arresto di 539 persone, tra cui 47 minorenni, in 44 province italiane. Sono stati denunciati 954 individui. Sono stati sequestrati 703 chili di stupefacenti e controllati 1182 immobili. L’intervento si è concentrato sulla criminalità giovanile, coinvolgendo forze dell’ordine in tutto il territorio nazionale.

Maxi operazione della polizia di contrasto alla criminalità giovanile in 44 province italiane. Sono 539 gli arrestati (di cui 47 minorenni), 954 i denunciati, 703 chili di stupefacenti sequestrati, 1182 gli immobili controllati. Sequestrati circa 300mila euro in contanti, 49 armi da fuoco e 87 armi. Individuati 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza. Quasi 190mila le persone controllate nelle zone di spaccio e della movida. L'attività è stata coordinata dal Servizio Centrale Operativo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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