Polizia locale il Comune di Bergamo assume 5 nuovi agenti | candidature entro il 14 agosto

Il Comune di Bergamo ha aperto un concorso pubblico per cinque posti di agenti di Polizia Locale, con contratto a tempo pieno e indeterminato. La selezione riguarda candidati che saranno inquadrati come istruttori. Le candidature devono essere presentate entro il 14 agosto.

Il Comune di Bergamo ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 5 agenti di Polizia Locale, inquadrati nell’area degli Istruttori. Due dei posti disponibili sono prioritariamente riservati ai volontari delle Forze Armate; qualora nella graduatoria finale non risultassero candidati in possesso dei requisiti previsti per la riserva, saranno assegnati seguendo l’ordine generale di graduatoria. La domanda deve essere presentata esclusivamente online attraverso il Portale unico del Reclutamento “inPA”, accedendo tramite SPID, Carta d’identità elettronica, Carta nazionale dei servizi o eIDAS. Il termine per l’invio delle candidature è fissato alle 23. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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