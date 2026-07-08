il comune di telese assume nuovi agenti di polizia locale stagionale

Il Comune di Telese Terme ha assunto quattro agenti di Polizia Locale stagionali, che entreranno in servizio fino al 7 gennaio dell’anno prossimo. I nuovi vigili supportano il comando locale durante il periodo invernale. La firma dei contratti è stata effettuata nelle ultime ore, e gli agenti sono stati assegnati alle rispettive postazioni. La presenza temporanea si inserisce nelle attività di rafforzamento dei servizi di sicurezza e controllo del territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti Hanno assunto servizio presso il Comune di Telese Terme i quattro vigili che saranno in supporto del locale comando di Polizia Locale fino al 7 gennaio del prossimo anno. Alle presenze dei residenti si aggiungono infatti turisti, visitatori e utenti delle attività commerciali e ricettive, con un sensibile incremento della circolazione veicolare e pedonale. Una situazione che rende necessario rafforzare il presidio del territorio, assicurando una gestione più efficace della mobilità, della sosta e delle principali criticità legate ai periodi di maggiore afflusso. I mesi estivi rappresentano il momento di maggiore affluenza per il territorio telesino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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